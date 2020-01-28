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Нарышкин рассказал о предложении Черчилля поделить Европу на зоны влияния

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину разделить часть Европы на зоны советского и западного влияния. Об этом 28 января рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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«В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

По его словам, в Югославии СССР отводилось 50% влияния, в Болгарии, которую на тот момент только освободили советские войска, — 75%. Он добавил, что в апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка «Сталин, Рузвельт, Черчилль», на которой будет представлен документ, доказывающий существование такого предложения британского премьера.

Ранее, 24 января, сенатор Владимир Джабаров назвал Россию и Израиль лидерами движения по сохранению исторической памяти, которые борются с попытками фальсифицировать историю трагических событий ХХ века.

Уинстон Черчилль возглавлял правительство Великобритании с 1940 по 1945 год. Политик повторно занял этот пост в 1951 году, проработав на нем еще четыре года.

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