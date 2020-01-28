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Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны». Об этом 28 января сообщает «РИА Новости».

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«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — сказал глава СВР. Таким образом, впервые спецслужба одновременно раскрыла имена ряда своих сотрудников-нелегалов.

По его словам, некоторые из названных разведчиков скончались, другие до сих пор живы. Пресс-бюро СВР позже опубликует подробности их биографии.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к своему столетнему юбилею Нарышкин рассказал в декабре на круглом столе по истории российской внешней разведки.

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