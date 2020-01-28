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Оставивший детей в Шереметьево мужчина объяснил свой поступок

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Мужчина, оставивший двух малолетних сыновей в московском аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок. Видео допроса задержанного опубликовал 28 января Следственный комитет России.

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В ходе объяснений мужчина попросил прощения у сыновей. Он назвал их смыслом своей жизни

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — сказал он.

По словам мужчины, он надеялся найти работу и вернуться к сыновьям.

41-летний Виктор Гаврилов со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево 26 января. Детей он оставил в аэропорту.

У мальчиков обнаружили свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей отец не может содержать детей. Следствие в тот же день возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

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