Генконструктор космических проектов РФ заявил об отсутствии планов по полетам на Марс

Полеты на Марс в ближайшее время не планируются Россией, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Интерфакс».

«Пока полетов не планируется, и в основах государственной политики этого нет», — отметил Микрин.

По его словам, освоение космоса должно быть постепенным, и вначале нужно решить вопрос с пилотируемыми полетами на Луну.

10 декабря 2019 года стало известно о том, что «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Их основным назначением является обеспечение полетов не только к Луне, но и к Марсу.

8 ноября глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

Кроме этого, летом 2019 года сообщалось, что на август 2020 года Россия и Европа запланировали совместный запуск миссии ExoMars-2020 с приземлением на Марсе в марте 2021 года. Космический аппарат ExoMars-2020 предназначен для поиска признаков существования жизни на Марсе, на его борту будут находиться российская посадочная платформа и марсоход.