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«Роскосмос» перенес запуск миссии на Марс из-за аварии на испытаниях

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Фото: TASS/NASA
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В «Роскосмосе» сообщили, что сроки запуска российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены из-за произошедшей на испытаниях аварии. Об этом в четверг, 15 августа, сообщается на сайте госкорпорации.

Теперь запуск миссии состоится в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года с приземлением на Марсе в марте 2021 года. Отмечается, что трудности произошли в Швеции при испытаниях европейской парашютной системы.

9 августа источники в космической отрасли сообщали, что макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции. При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что авария не должна повлиять на сроки запуска космического аппарата в следующем году.

В сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин писал на своей странице в Twitter, что запуск миссии на Марс состоится 25 июля 2020 года.

Космический аппарат ExoMars-2020 предназначен для поиска признаков существования жизни на Марсе, на его борту будут находиться российская посадочная платформа и марсоход.

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