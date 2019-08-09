Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей», — отмечает агентство.

При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что авария не должна повлиять на сроки запуска космического аппарата в следующем году.

«Для этого и проводятся испытания. За оставшееся до запуска время можно парашютную систему отработать», — цитирует его агентство.

Космический аппарат ExoMars-2020, на борту которого будут находиться российская посадочная платформа и марсоход, предназначенный для поиска признаков существования жизни на Марсе, должен сесть на Красную планету в феврале–марте 2021 года.

В октябре 2018 года стало известно, что российские ученые отправят на Марс диктофон. Звукозаписывающее устройство встроят в комплекс ExoMars-2020.