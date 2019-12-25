Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года

Буровая установка марсианской исследовательской лаборатории NASA InSight вернулась в лунку, из которой частично вылетела в конце октября, а решение о его дальнейшей судьбе будет принято не позже второй недели января 2020 года. Об этом сообщается в блоге на официальном сайте Германского авиационно-космического центра (DLR).

Уточняется, что специалисты планируют продолжить работу после Рождества. «Мы примем окончательное решение о следующих шагах после 6 января, однако уже сейчас можно сказать, что мы планируем надавить на «крота» сверху для того, чтобы погрузить его глубже в реголит (грунт Марса. — Ред.), и проверим, сможет ли он самостоятельно продолжить движение после этого», — пишет научный руководитель проекта Тильман Спон.

В ближайшее время ученые проведут первые замеры с помощью температурных датчиков и радиометров InSight, отмечает Спон в статье от 23 декабря. Данные, которые будут получены, помогут исследователям узнать толщину спекшегося песка, который мешает буровой установке, а также выяснить, что находится под ним.

В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

3 марта он впервые пробурил грунт на поверхности Марса. За четыре часа работы зонд нанес 4 тыс. ударов по поверхности планеты.