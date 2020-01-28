Песков заявил об ожидании решения президента по прошению Иссахар

Решение президента России Владимира Путина о помиловании израильтянки Наамы Иссахар ожидается. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Решение президента ждем, большего сказать не могу», — сказал Песков. Накануне он отметил, что Путин примет решение по прошению о помиловании Иссахар после завершения всех формальностей.

26 января адвокат израильтянки Алексей Добрынин сообщил о подаче осужденной прошения о помиловании. Вскоре информацию подтвердила ее мать.

За два дня до этого Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал ей, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.