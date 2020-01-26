Москалькова поддержит прошение Иссахар о помиловании

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова намерена поддержать прошение о помиловании, поданное израильтянкой Наамой Иссахар. Об этом 26 января сообщила пресс-служба омбудсмена.

В сообщении также говорится, что сотрудники аппарата омбудсмена помогали Иссахар составлять текст прошения, передает «РИА Новости».

Ранее, 26 января, уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова сообщила, что комиссия для рассмотрения прошения соберется 27 января.

В тот же день о том, что Иссахар, осужденная в России за перевозку наркотиков, подала прошение о помиловании, сообщил адвокат Алексей Добрынин, затем информацию подтвердила мать Иссахар Яффа.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.