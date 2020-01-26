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Комиссия по помилованию Иссахар соберется 27 января

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Комиссия по помилованию гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, соберется в понедельник, 27 января, в 16:00. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.

Кворум есть, цитирует Семенову ТАСС.

Иссахар находится в подмосковной исправительной колонии в поселке Новое Гришино и подала прошение по месту пребывания, пояснила омбудсмен.

Ранее 26 января подачу прошения о помиловании подтвердила мать Иссахар Яффа. До этого об этом сообщил адвокат Алексей Добрынин.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал ей, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.

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