Прокуратура внесла представление мэру Перми после ЧП в отеле «Карамель»

Прокуратура Пермского края внесла представление главе Перми Дмитрию Самойлову. Ведомство требует устранить нарушение в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) после трагедии в мини-отеле «Карамель», говорится 28 января на сайте ведомства.

«Основанием этому явилось поручение прокурора Пермского края об организации проверок на объектах с массовым пребыванием людей в связи коммунальными авариями, произошедшими в ночь с 19 на 20 января 2020 года в Индустриальном районе г. Перми, где погибли пять человек, а также на тепловой сети в районе дома №113 по ул. Уральской, последствием чего явилось затопление коммерческих помещений, находящихся в подвальных помещениях, а также причинение имущественного ущерба физическим (юридическим) лицам», — подчеркнули в надзорном органе.

От мэра потребовали незамедлительно организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, принять меры к управляющим компаниям по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона, привлечь виновных лиц к ответственности.

Трагедия произошла в ночь на 20 января. В результате прорыва трубы помещения мини-отеля на цокольном этаже дома залило кипятком. Погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Расследование уголовного дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Собственник сети отелей «Карамель», один из которых залило кипятком в Перми, может скрываться от следствия в Белоруссии.