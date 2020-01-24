Собственник затопленного в Перми отеля может скрываться за границей

Собственник сети отелей «Карамель», один из которых залило кипятком в Перми, может скрываться от следствия в Белоруссии. Сергей Щербаков не явился на допрос в СКР, он объявлен в так называемый оперативный розыск.

Как пишет ИА «Ура.ру», не исключено, что Щербаков покинул страну через российско-белорусскую границу. Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. Сразу же после случившейся трагедии он уехал в Москву, но обещал следователям добровольно явиться на допрос.

Единственным обвиняемым по делу о гибели людей при ЧП в гостинице остается инспектор пожарного надзора ГУ МЧС Прикамья Разиф Исмакаев.

Пожар в отеле произошел 21 января. Из-за прорыва трубы вода затопила подвал, в котором был мини-отель. Погибли пять постояльцев гостиницы, трое получили ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.