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«Северный поток – 2» достроит российская сторона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной. Об этом заявила 28 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

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По ее словам, проект построен почти на 94%, сообщает «Интерфакс». Работы по его окончанию буду полностью проведены Россией, подчеркнула топ-менеджер.

Санкции США в отношении российского проекта прописаны в оборонном бюджете Соединенных Штатов. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2». На фоне этого швейцарская компания Allseas приостановила работы на трубопроводе и отказалась от участия в проекте.

В России заявили о намерении самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали «жестом отчаяния» при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

В Европе назвали неприемлемыми рестрикции в отношении проекта.

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