Многодетные семьи в Тульской области получат выплату на покупку жилья

В Тульской области 140 многодетных и малоимущих семей получат выплаты на приобретение жилья. По поручению губернатора Алексея Дюмина финансирование меры поддержки увеличено в два раза.

В 2020 году власти направят на выплаты 332,4 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия для 140 семей. Об этом сообщают «Тульские известия».

Выплаты предоставляют малоимущим и многодетным семьям с 2012 года. Поддержку получили 459 семей. По состоянию на 1 января 2020 года на получение выплаты претендуют 879 семей.

Власти уточнили, что в 2020 году в регионе начал действовать дополнительный пакет мер социальной поддержки при рождении третьего и последующих детей. В совокупности с выплатами из федерального бюджета многодетные семьи могут получить в сумме около 1,2 млн рублей.