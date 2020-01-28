Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», горевшее в Охотском море, затонуло. Об этом во вторник, 28 января, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно «Энигма Астралис», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот день сообщалось, что траулер «Иматра» обнаружил на дне Охотского моря объект, который, по предположению спасателей, может быть «Энигма Астралис».

Для подтверждения информации в район, где был найден объект, идет еще один траулер «Калиновка», чтобы провести дополнительное обследование.

Накануне с траулером был потерян контакт.

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Во время ЧП судно находилось в 130 км от Магадана. На его борту находилось 47 человек, пишет «Газета.ру». Экипаж приняла плавбаза «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот».

Дальневосточная прокуратура начала проверку по факту пожара. Судовладельцем траулера является «Дальневосточная промысловая компания», добывающая скумбрию, сельдь и сардину иваси.