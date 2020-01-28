Microsoft согласилась бесплатно обновить Windows 7

В Microsoft согласились выпустить бесплатное обновление для Windows 7. Оно устранит последствия апдейтов, выпущенных накануне окончания сроков поддержки операционной системы, из-за которых у пользователей пропадают обои и появляется черный фон. Компания Microsoft признала, что финальное обновление содержит ошибку. Изначально программу, которая бы исправила ошибку, планировали выпустить только для корпоративных клиентов, но затем компания решила раздать ее всем пользователям.