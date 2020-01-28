Дворец водных видов спорта достроят в Саратове к ноябрю 2020 года

Аукцион на достройку Дворца водных видов спорта объявило управление капитального строительства Саратовской области. Победителя определят 4 февраля. Максимальная цена контракта — 374,183 млн рублей.

По условиям контракта строительно-монтажные работы должны завершить до 30 октября 2020 года. Подрядчик обязан провести коммуникации, теплоснабжение, канализацию, сделать вентиляцию, установить пожарную сигнализацию и смонтировать лифт.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», идея строительства Дворца водных видов спорта возникла восемь лет назад, после победы Ильи Захарова на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Дворец строят в Солнечном-2. Помимо самого здания с тремя бассейнами, трибунами на 1 тыс. мест, предполагалось возвести гостиницу на 180 номеров.

В 2016 году на стройплощадке завершили нулевой цикл. Но денег на продолжение проекта в региональном бюджете не было. В апреле 2017 года министерство спорта и туризма передало площадку под Дворец в концессию.

По условиям соглашения в обмен на завершение строительства концессионер мог построить и аквапарк в коммерческих целях. Однако в декабре 2017 года соглашение, заключенное с ООО «Тверская концессионная компания», было расторгнуто по решению суда.

В феврале 2018 года правительство России выделило Саратовской области 60 млн рублей на первый этап строительства. А через год было подписано распоряжение о выделении на эти цели 695,400 млн рублей.