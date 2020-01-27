Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Людмилы Боковой заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в понедельник, 27 января.

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Мишустин назначил новым заместителем министра финансов России Павла Кадочникова.

В тот же день Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.