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В «Оппозиционной платформе» предрекли промышленный кризис на Украине

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что вскоре можно будет говорить о промышленной катастрофе на Украине, если власть не изменит экономическую политику в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте партии в понедельник, 27 января.

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«Серьезные опасения вызывает сворачивание промышленности в тех регионах, которые раньше считались «индустриальным сердцем» Украины. Это такие области, как Запорожская, Луганская, Харьковская. 15% промышленного производства потеряла за год Харьковщина. Это провал и свидетельство отсутствия экономической политики — и государства, и губернатора области. Так терять рабочие места в промышленно развитом регионе — это безобразие!» — сказал Бойко.

Он отметил, что текущее состояние промышленности в регионе — катастрофическое.

Таким образом, для «Оппозиционной платформы» приоритетом являются восстановление и развитие реального сектора экономики. Отмечается, что депутаты зарегистрировали 180 законопроектов, способствующих решению накопившихся проблем.

15 января глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Он считает, что ее политика дестабилизировала финансовую систему страны.

4 января Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине. Оппозиционер отметил, что промышленное производство в стране падает: в 2019 году оно достигло трехлетнего минимума, что ведет к деиндустриализации экономики.

10 декабря Медведчук заявил, что украинский бюджет на 2020 год, утвержденный Верховной радой, перенесет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты.

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