Медведчук заявил об отсутствии политической воли у Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в понедельник, 16 декабря.

Медведчук отметил, что в Верховную раду Украины был внесен законопроект о статусе особых территорий, несмотря на подписание в Париже коммюнике о неукоснительном выполнении Минских соглашений и имплементации «фФормулы Штайнмайера» в законодательство страны.

По его мнению, в реализации Минских соглашений нет ничего общего с теми изменениями, которые Зеленский выдвинул к рассмотрению в украинский парламент.

Медведчук подчеркнул, что у Зеленского есть политический ресурс, фракция. «А политической воли у господина Зеленского нет. Я об этом неоднократно говорил, повторяю, убежден. Если бы у него была политическая воля при наличии политического ресурса он мог бы реализовать минские соглашения, принести в страну мир, прекратить боевые действия», — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

Ранее 11 декабря Виктор Медведчук уже заявлял об отсутствии политической воли у Зеленского. Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» тогда объяснил этим рассмотрение радой законопроекта об особом статусе Донбасса.

16 декабря на сайте Верховной рады был опубликован текст законопроекта о децентрализации власти. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса. При этом законопроект предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение должности префекта, который бы выполнял функции представителя государства в регионах.

Встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия, Франция) прошла 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и приверженность Минским соглашениям, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведении сил в трех пунктах на линии соприкосновения до марта и о прекращении огня до конца этого года.

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.