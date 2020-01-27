Прямой эфир

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфаркт стал причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что развитию заболевания священника способствовали астма и острая ишемическая болезнь сердца.

«Резкостью он хотел обратить внимание»: каким запомнился протоиерей Всеволод Чаплин
Священник был неоднозначной и порой одиозной фигурой, но равнодушным он не оставлял никого

Ранее остановка сердца называлась в качестве предварительной причины гибели Чаплина.

Протоиерей скончался накануне, 26 января, возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был. По словам его помощника Евгения Жулева, священнослужитель не жаловался на плохое самочувствие.

Позже глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что Чаплин был очень искренним человеком. По словам парламентария, стройность мысли, темперамент и искренность священника вызывали огромное уважение.

Прощание со священником состоится в среду, 29 января.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Религиовед рассказал о роли Чаплина в Русской православной церкви
Священники начали молиться за упокой протоиерея Чаплина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020