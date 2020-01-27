Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Инфаркт стал причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что развитию заболевания священника способствовали астма и острая ишемическая болезнь сердца.

Ранее остановка сердца называлась в качестве предварительной причины гибели Чаплина.

Протоиерей скончался накануне, 26 января, возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был. По словам его помощника Евгения Жулева, священнослужитель не жаловался на плохое самочувствие.

Позже глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал, что Чаплин был очень искренним человеком. По словам парламентария, стройность мысли, темперамент и искренность священника вызывали огромное уважение.

Прощание со священником состоится в среду, 29 января.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве.