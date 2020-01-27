Тим Барроу станет послом Великобритании при Евросоюзе

Тим Барроу, занимающий сейчас должность постоянного представителя Великобритании при Евросоюзе, станет послом Соединенного Королевства после Brexit. Об этом сообщает издание Daily Mail в понедельник, 27 января.

Барроу с 2006 по 2008 год был послом Великобритании на Украине, с 2011 по 2015 год возглавлял дипмиссию Британии в России, а после работал в Евросоюзе.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В тот же день документы о выходе Великобритании из Евросоюза одобрили главы Еврокомиссии и Евросовета.

Сам Brexit намечен на 31 января. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами. До этого законопроект, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания английских слов Britain — Британия и Exit — выход).