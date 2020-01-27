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Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства поручил в срок до 15 апреля подготовить законопроект о ежегодной индексации маткапитала.

25 января российский лидер поручил кабмину законодательно сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил выплачивать в России маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей. Также глава государства предложил ежегодную индексацию суммы.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До настоящего момента денежные средства выплачивались за рождение второго или последующего ребенка, программа рассчитана до 2021 года. В 2019 году сумма маткапитала составляла 453 026 рублей.

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