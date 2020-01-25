Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение законодательно сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Об этом сообщает сайт Кремля.

Сроки предлагается сократить в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.

Срок исполнения поручения — 31 июля.

23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца I квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.