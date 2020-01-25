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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение законодательно сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Об этом сообщает сайт Кремля.

Сроки предлагается сократить в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.

Срок исполнения поручения — 31 июля.

23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца I квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

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