Женщина с четырехлетним внуком погибли при пожаре в доме в Омске
В Омске при пожаре в частном доме на улице 3-й Восточный спуск погибли 51-летняя женщина и ее четырехлетний внук. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.
Пожар произошел в понедельник, 27 января, около 10:30 по местному времени (7:30 мск). Во время тушения из дома вынесли женщину с внуком, но спасти их не удалось, пишет ИА «Город55».
По предварительным данным, причиной возникновения огня могло стать замыкание электропроводки. По факту произошедшего организована проверка.
Известно, что родители мальчика в момент пожара отсутствовали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
26 января при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок. По данным региональной прокуратуры, погибший мальчик находился под опекой.