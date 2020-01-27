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Женщина с четырехлетним внуком погибли при пожаре в доме в Омске

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В Омске при пожаре в частном доме на улице 3-й Восточный спуск погибли 51-летняя женщина и ее четырехлетний внук. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Пожар произошел в понедельник, 27 января, около 10:30 по местному времени (7:30 мск). Во время тушения из дома вынесли женщину с внуком, но спасти их не удалось, пишет ИА «Город55».

По предварительным данным, причиной возникновения огня могло стать замыкание электропроводки. По факту произошедшего организована проверка.

Известно, что родители мальчика в момент пожара отсутствовали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

26 января при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок. По данным региональной прокуратуры, погибший мальчик находился под опекой.

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