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Директора компании задержали после гибели 12 человек в Томской области

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Задержана гражданка КНР Сунь Аньни, директор лесозаготовительной компании «Грин Вуд», сотрудники которой погибли при пожаре в общежитии на пилораме в Асине Томской области. Следователи пытались установить ее местонахождение в течение нескольких дней. Эту информацию подтвердила РИА «Томск» помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Лебедева.

Трагедия произошла 21 января. Два человека спаслись, еще 12 человек погибли, 11 из которых — граждане Узбекистана, одна — россиянка. Как, в свою очередь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Аньни задержали в Томской области, сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

По данным администрации региона, сгоревшее деревянное здание не предназначалось для проживания, но его приспособили под общежитие. Причиной пожара, вероятно, стала неисправность электрооборудования. Жильцы пользовались электрическими обогревателями, установленными в каждой комнате. На окнах здания были установлены решетки — скорее всего, именно они помешали людям выбраться наружу.

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