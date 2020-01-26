При пожаре в Великом Новгороде погиб ребенок
При пожаре в жилом доме в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Пожар произошел 26 января в доме на Воскресенском бульваре. Его причины и обстоятельства выясняются.
Региональная прокуратура также сообщила о начале проверки после пожара. По данным ведомства, погибший мальчик находился под опекой.
25 января в Новгородской области произошел пожар в жилом доме, в котором пострадали восемь человек, в том числе трое детей. 70 человек эвакуировали из здания.