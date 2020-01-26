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При пожаре в Великом Новгороде погиб ребенок

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Фото: пресс-служба СК по Новгородской области
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При пожаре в жилом доме в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Пожар произошел 26 января в доме на Воскресенском бульваре. Его причины и обстоятельства выясняются.

Региональная прокуратура также сообщила о начале проверки после пожара. По данным ведомства, погибший мальчик находился под опекой.

25 января в Новгородской области произошел пожар в жилом доме, в котором пострадали восемь человек, в том числе трое детей. 70 человек эвакуировали из здания.

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