При пожаре в Великом Новгороде погиб ребенок

При пожаре в жилом доме в Великом Новгороде погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Пожар произошел 26 января в доме на Воскресенском бульваре. Его причины и обстоятельства выясняются.

Региональная прокуратура также сообщила о начале проверки после пожара. По данным ведомства, погибший мальчик находился под опекой.

25 января в Новгородской области произошел пожар в жилом доме, в котором пострадали восемь человек, в том числе трое детей. 70 человек эвакуировали из здания.