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Трое детей пострадали во время пожара в Тулуне

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В Тулуне Иркутской области загорелся частный жилой дом. Троим детям удалось выбраться из горящего строения самостоятельно, еще двоих взрослых спасли пожарные. Все жильцы госпитализированы.

ИА IrkutskMedia пишет, что ЧП произошло вечером 26 января. Спустя час после прибытия первых машин пожарной службы возгорание было ликвидировано.

Предварительная причина — неисправность электрооборудования. На месте происшествия работают эксперты пожарной лаборатории, психологи и дознаватели.

26 января в Великом Новгороде возник пожар в жилом доме. Погиб трехлетний ребенок.

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