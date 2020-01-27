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Массовые проверки автобусов и маршруток стартовали в Туле

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В Туле в рамках областного профилактического мероприятия «Автобус» стартовали массовые проверки автобусов и маршруток. В рейдах принимают участие сотрудники Госавтоинспекции, представители Ространснадзора, министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

За три часа работы на Щекинском шоссе, а затем на площади Московского вокзала сотрудники полиции зафиксировали свыше 20 нарушений. Наиболее частое из них — водители выходят в рейс без необходимых документов, пишет газета «Тульские известия».

Проверки будут проходить в течение месяца. Особое внимание специалисты уделят водителям и их режиму труда и отдыха, путевой документации, соблюдению скоростного режима, наличию предрейсовых осмотров и техническому состоянию транспорта.

Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. рублей. При этом оштрафованы могут быть не только водители, но и руководители организаций.

тром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

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