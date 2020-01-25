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Семь человек пострадали при опрокидывании автобуса под Калугой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье. Пострадали семь человек, сообщили в МЧС.

ДТП произошло в районе деревни Подборки. Всего в автобусе находился 31 человек, передает «РИА Новости».

По словам сотрудника экстренных служб региона, автобус перевозил паломников. Обстоятельства аварии выясняются.

Пострадавшие госпитализированы, передает «Газета.ru».

24 января в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле один человек скончался и 16 получили травмы.

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