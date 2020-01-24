Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусами в Ярославле

Один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле. Об этом 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

ДТП произошло на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы утром 24 января. Предварительно установлено, что столкнулись два автобуса «ЛиАЗ», двигавшихся в попутном направлении, после чего один из них задел легковой автомобиль, пишет телеканал «360». В результате один человек погиб, еще 16 пострадали. Пятерых из них госпитализировали на машинах скорой помощи, еще 11 обратились в больницу имени Соловьева самостоятельно. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В основном люди поступили в больницу с переломами и травмами головы, ссадинами, ушибами и растяжениями. Врачи проводят пострадавшим комплекс диагностических процедур, пишет RT.

По данным сайта kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД, погибший был пассажиром одного из автобусов. По предварительной оценке специалистов, причина аварии — человеческий фактор, а именно нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП прокуратура Ярославской области начала проверку, на место ЧП прибыл прокурор города Игорь Мокичев.

На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, врачи и МЧС. Устанавливаются причины случившегося. По данным мобильного приложения «Яндекс.Навигатор», очередь из машин в районе аварии растянулась на несколько километров, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ноябре 2019 года глава ГИБДД России Михаил Черников связал высокую смертность при ДТП с масштабами страны и протяженностью дорог. В целом, по его словам, в России в 2019 году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек.