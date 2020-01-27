Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».

В эфире телеканала «112 Украина» 26 января Червоненко заявил, что нынешние управленцы хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко.

По его словам, Украина находится во власти людей без прошлого, без профессии, без знаний и без совести.

«Они считают, что на хайпе и на безысходности они получили тот мандат, и тот, кто пришел, — это части дьявольского плана», — заверил экс-министр.

Он раскритиковал подход властей к ситуации с железной дорогой и предположил, что премьер-министр Гончарук страдает от психических заболеваний.

«Нас учили по глазам различать агрессивных, сумасшедших. Он сознательный идиот, без совести, у которого нет образования, нет ответственности», — заявил Червоненко.

По его словам, к украинцам власти относятся как к идиотам и нищим.

23 января Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.

Накануне в раде заявили, что премьера могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.