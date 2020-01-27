Прямой эфир

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

0
Фото: facebook.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».

Премьерный показ: почему глава правительства Украины подал в отставку
На смену Гончаруку может прийти Арсен Аваков

В эфире телеканала «112 Украина» 26 января Червоненко заявил, что нынешние управленцы хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко.

По его словам, Украина находится во власти людей без прошлого, без профессии, без знаний и без совести.

«Они считают, что на хайпе и на безысходности они получили тот мандат, и тот, кто пришел, — это части дьявольского плана», — заверил экс-министр.

Он раскритиковал подход властей к ситуации с железной дорогой и предположил, что премьер-министр Гончарук страдает от психических заболеваний.

«Нас учили по глазам различать агрессивных, сумасшедших. Он сознательный идиот, без совести, у которого нет образования, нет ответственности», — заявил Червоненко.

По его словам, к украинцам власти относятся как к идиотам и нищим.

23 января Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.

Накануне в раде заявили, что премьера могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже
Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020