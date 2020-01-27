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В ООН призвали США и Россию продлить договор СНВ-3

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Фото: TASS/imago images/Li Muzi
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Заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу обратилась к США и РФ с призывом продлить СНВ-3 на пять лет, сообщает в понедельник, 27 января, «РИА Новости».

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По ее мнению, пока рано говорить о новых документах по разоружению, поскольку сейчас важно сохранить действующее соглашение.

«Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось. Но СНВ-3 еще действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно — на пять лет», — предложила собеседница агентства.

Тем не менее Накамицу считает, что «на определенном этапе» пересмотр действующих и обсуждение новых договоров должны состояться, потому что «стратегическая обстановка в мире очень изменилась».

26 декабря глава МИД России Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 без предварительных условий и искусственных затяжек. Кроме того, он многократно подтверждал готовность РФ продлить документ в любой момент.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года, уточняет «Газета.ру».

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