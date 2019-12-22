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Лавров заявил о готовности встроить «Авангарды» и «Сарматы» в СНВ-3

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Россия готова «встраивать» ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат» в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), неофициальное название которого — СНВ-3, когда он будет продлен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, которая выйдет в эфир в воскресенье вечером, 22 декабря.

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«Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет», — приводит ТАСС слова министра из телепрограммы.

Лавров добавил, что «Авангард» уже презентовали американцам вживую и на «определенной стадии» покажут «Сармат».

По словам министра, остальные системы, которые президент России Владимир Путин презентовал в послании Федеральному собранию страны в марте 2018 года, не покрываются СНВ-3. «Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор», — сказал Лавров.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале 2019 года Путин в послании Федеральному собранию заявил о начале серийного производства этих комплексов. Минобороны России 24–26 ноября впервые продемонстрировали «Авангард» американской инспекционной группе в рамках реализации договора между Россией и США СНВ-3 .

Межконтинентальная баллистическая «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода», по классификации НАТО — SS–«Сатана», в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, отмечает «Интерфакс». В конце мая Минобороны анонсировало пуски «Сарматов» в период с 2019 по 2021 год.

24 января 2019 сообщалось, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу и СНВ-3. Глава МИД России призвал не затягивать обсуждение вопроса о продлении договора. В мае в американский конгресс внесли законопроект о продлении договора до февраля 2026 года.

СНВ-3 подписали Москва и Вашингтон в 2010 году, он истекает в феврале 2021 года. Соглашение предполагает, что обе стороны сократят ядерный арсенал таким образом, что общее число вооружений не превысит 700 межконтинентальных баллистических ракет, в том числе на подводных лодках, и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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