Законопроект о продлении СНВ-3 внесли в конгресс США

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили 8 мая законопроект о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как сообщила пресс-служба комитета, договор, который истекает в феврале 2021 года, предлагается продлить до февраля 2026 года.

Президент может отказаться только в том случае, если «Россия допустит существенное нарушение договора», говорится в инициативе.

В ней подчеркивается, если вашингтонская администрация не станет продлевать СНВ-3, то она должна представить конгрессу «свидетельства того, что продление договора не в интересах национальной безопасности США».

СНВ-3 был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

24 января сообщалось, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу и СНВ-3. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не затягивать обсуждение вопроса о продлении договора.