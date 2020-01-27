В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом

В Госдуме на февраль запланировано обсуждение введения наказания за скрутку пробега у подержанных машин.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагают взыскивать за оказание таких услуг с физлиц 300 тыс. рублей, с юрлиц — 1 млн рублей.

При этом замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступает за более суровое наказание за манипуляции с данными о пробеге машины — вплоть до уголовного, как в США.

Он отметил, что с ГИБДД вопрос о введении начнет предметно обсуждаться после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.

По оценкам РОАД, в стране от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу.

По словам руководителя направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Александра Чухнова, на многих автомобилях нетрудно определить, скручивался ли пробег на приборной панели, поскольку он также фиксируется в блоках ABS, управления двигателем (в моточасах), АКПП и других агрегатах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Скручу-верчу: в Думе обсудят наказание за манипуляции с пробегом