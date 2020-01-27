Опять 26: российские биатлонисты установили антирекорд

Сборная России по биатлону установила антирекорд по итогам этапа Кубка мира в Поклюке. Ситуация выглядит вдвойне печально, учитывая, что через две с половиной недели в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, тренерскому штабу национальной команды надо предоставить биатлонистам отдых перед главным стартом сезона. А медицинскому штабу предстоит серьезно поработать с лидером команды Александром Логиновым, испытывающим дискомфорт со спиной и локтем.

В Поклюке сборная вновь осталась без медалей. Всего уже 26 гонок без подиума — новый антирекорд российского биатлона. Прошлый был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты не попадали в призы 25 гонок подряд.

— Безусловно, последние результаты на КМ вызывают опасения, — признался «Известиям» олимпийский чемпион, экс-главный тренер сборной России Владимир Барнашов. — Все-таки до ЧМ-2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе. Надо проанализировать всё, что можно сделать за столь короткий срок и дать ребятам восстановиться, предоставить хороший отдых. Усиленно тренироваться и повышать нагрузки — поздно. Это может загнать в ещё большую функциональную яму.

Последними подиумами в этом сезоне для сборной России было серебро женской команды в эстафете 14 декабря и серебро Александра Логинова в гонке преследования в тот же день. После этого лидер нашей мужской сборной не смог выиграть медали на 12 гонках подряд и опустился на шестое место в общем зачете КС. Хотя перед началом сезона ему прочили борьбу за Большой хрустальный глобус. Сообщалось, что у призера двух ЧМ травма локтя.

— Сашу беспокоит не только локоть, но и спина, — продолжил Владимир Барнашов. — Я часто общаюсь с его личным тренером Александром Касперовичем и могу сказать, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Иначе он бы мог показывать гораздо более высокие результаты. Теперь всё зависит от искусства врачей и тренеров, чтобы они смогли помочь ему как можно лучше восстановиться. И тогда Логинов бы смог на равных конкурировать с лучшими биатлонистами сезона.

Помимо Логинова на ЧМ выступят Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Седьмой спортсмен, который поедет с командой в Антхольц, определится по итогам отбора в России и этапа Кубка IBU в Арбере.

— У меня плохие ожидания перед ЧМ-2020, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Владимир Аликин. — Перспективы взять хотя бы одну медаль — призрачные. Видно, что уровень функциональной подготовки спортсменов очень низкий и наверстать что-то за короткий период времени не получится. Был серьезный просчет в подготовке и это стоит признать. Поэтому этот ЧМ будет полезен только для молодежи, которая сможет получить опыт. Для тех же Поршнева и Стрельцова.

Состав женской сборной пока не определен. Пока в топ-20 общего зачета идет только Светлана Миронова (18-е место). Далее располагается Лариса Куклина (23-е) и Екатерина Юрлова-Перхт (26-е).

— По женской сборной тяжело делать какие-то прогнозы, — заключил Владимир Барнащов. — Хотелось бы, чтобы Светлана Миронова в спринтерской гонке и пасьюте могла бы побороться за высокие места. Но опять же — всё будет зависеть от состояния. Если оно будет таким же, как в Поклюке, то сложно будет ожидать чего-то серьезного.

Из Поклюки команда уезжает на сбор в Риднау, где проведет две недели. Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля.