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Песков сообщил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский уже установили рабочий контакт, заявил 26 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — сказал Песков.

По его словам, установление контакта само по себе не является чем-то сенсационным, это обычный рабочий процесс.

Также Песков добавил, что возможность встречи Путина и Зеленского обсуждалась, но в рамках такого многостороннего мероприятия, как Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, организовать отдельную встречу двух президентов «просто физически невозможно».

24 января в интервью израильскому «Девятому каналу» Зеленский рассказал, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов, в том числе прекращению конфликта в Донбассе.

23 января Путин побывал на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле. Планировалось, что там же будет присутствовать и Зеленский, но уже в день мероприятия он сообщил об отказе от визита. Украинский лидер объяснил это тем, что из-за дефицита мест на форум не смогли попасть многие из тех, кто пережил холокост, и было принято решение передать места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

Днем ранее в офисе Зеленского заявили, что его встреча с Путиным не планируется, но, если она состоится, украинский президент планирует обсудить вопросы нового обмена удерживаемыми лицами.

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