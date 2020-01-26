СМИ назвали новую дату запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с Плесецка, который ранее, 26 января, был отложен по техническим причинам, предварительно назначен на 9 февраля. Об этом заявил источник «РИА Новости» на космодроме.

«Проблема возникла в кабельной сети третьей ступени ракеты-носителя. В связи с невозможностью поиска и устранения неисправности на стартовом комплексе ракета снята со старта и отправлена в монтажно-испытательный корпус», — цитирует его агентство.

Он также отметил, что если проблему с кабельной сетью не получится устранить, то на космодром придется поставить новую третью ступень.

Ранее в этот же день источники ТАСС сообщали, что запуск ракеты-носителя был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.

24 января источники уже говорили о возможном переносе запуска ракеты на неопределенный срок.

Ранее командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко заявил, что очередной спутник «Меридиан-М» Минобороны запустит в январе 2020 года с модернизированного стартового комплекса номер три. Первый пуск с этого места прошел 11 декабря 2019 года, хотя изначально был намечен днем ранее.

Предыдущий запуск «Союз-2.1а» с «Меридианом» с космодрома Плесецк состоялся 30 июля 2019 года. Операция прошла штатно.

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.