СМИ сообщили о возможном переносе запуска «Союза»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецка могут отложить на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли в пятницу, 24 января

«Запуск может быть перенесен не на субботу, а на неопределенный срок», — сказал он. Ранее источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли говорил, что запуск по техническим причинам перенесли на резервную дату, 25 января.

В то же время другой источник уточнил ТАСС, что команда отменить запланированный на 14:00 мск пуск была подана еще около 09:00 мск. По словам собеседника, предварительно рассматриваются три возможные причины: сбои в разгонном блоке, в ракете или работе стартового комплекса.

Собеседники ТАСС отметили, что об отмене пуска скомандовали до начала заправки, которая должна была начаться в 10:00 мск.

Ранее командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко заявил, что очередной спутник «Меридиан-М» Минобороны запустит в январе 2020 года с модернизированного стартового комплекса номер три. Первый пуск с этого места прошел 11 декабря 2019 года, хотя изначально был намечен днем ранее.

Предыдущий запуск «Союз-2.1а» с «Меридианом» с космодрома Плесецк состоялся 30 июля 2019 года. Операция прошла штатно.

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.