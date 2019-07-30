Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты был произведен в 8:56 мск, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что предстартовые операции и сам запуск ракеты «Союз» прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

5 июля сообщалось, что разгонный блок «Фрегата» после пуска с космодрома Восточный успешно вывел на целевые орбиты российский метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 и 32 малых космических аппарата.