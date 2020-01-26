СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили два источника ТАСС в ракетной отрасли.

«Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», — заявил агентству один из них.

Второй источник подтвердил причину отмены запуска и добавил, что сейчас ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс. По его словам, для исправления неисправности потребуется около двух недель.

24 января источники сообщали о возможном переносе запуска ракеты на неопределенный срок.

Ранее командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко заявил, что очередной спутник «Меридиан-М» Минобороны запустит в январе 2020 года с модернизированного стартового комплекса номер три. Первый пуск с этого места прошел 11 декабря 2019 года, хотя изначально был намечен днем ранее.

Предыдущий запуск «Союз-2.1а» с «Меридианом» с космодрома Плесецк состоялся 30 июля 2019 года. Операция прошла штатно.

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.