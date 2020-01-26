Число пострадавших в массовом ДТП в Пермском крае выросло до 15

Число пострадавших в результате столкновения трех транспортных средств в Пермском крае выросло до 15, передает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 января. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

В настоящий момент на месте ДТП работают спасательные службы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пермского министерства здравоохранения, восемь из 15 госпитализированных человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье, 26 января, в 07:00 (мск).

На 414-м км автодороги «М-7 Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский.