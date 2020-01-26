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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Воронежской области, еще один пострадал, сообщает в воскресенье, 26 января, «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что авария произошла на 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий».

По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре пассажира легковушки, а водитель грузовика пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и двое получили травмы.

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