Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Воронежской области, еще один пострадал, сообщает в воскресенье, 26 января, «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что авария произошла на 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий».

По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре пассажира легковушки, а водитель грузовика пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и двое получили травмы.