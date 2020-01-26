Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Воронежем
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Воронежской области, еще один пострадал, сообщает в воскресенье, 26 января, «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Уточняется, что авария произошла на 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий».
По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре пассажира легковушки, а водитель грузовика пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и двое получили травмы.