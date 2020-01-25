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Президент Эстонии призвала гордиться Беллинсгаузеном

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Фото: commons.wikimedia.org
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться тем, что российский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен родился на территории ее страны.

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Кальюлайд напомнила, что Беллинсгаузен родился на острове Эзель. До 1710 года он был шведским, после Северной войны вошел в состав Российской империи, а сейчас входит в состав Эстонии (современное название острова — Сааремаа), передает ТАСС.

«Он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», — сказала она.

21 января Кальюлайд присоединилась к команде антарктической экспедиции «Адмирал Беллинсгаузен», посвященной 200-летию открытия Антарктиды, передает Газета.ru.

Фаддей Беллинсгаузен (имя при рождении — Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен) родился в 1778 году, окончил Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1819–1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию. 16 (28 по новому стилю) января 1820 года мореплаватели совершили открытие Антарктиды. Ледник, который они увидели первым, сейчас носит имя Беллинсгаузена.

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