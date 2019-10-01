В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Вес айсберга составляет порядка 315 млрд т, толщина — 210 м, площадь — 1,6 тыс. кв. км. Пространство айсберга D28 немногим меньше шотландского острова Скай.

Специалисты ожидали подобного явления, но не смогли верно рассчитать место. По словам профессора Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скрипписа (США), произошедшее является захватывающим событием, сообщает телеканал «360». Изначально предполагалось, что айсберг отколется недалеко от части шельфа, который называется «Шатающийся зуб» — его «сход» прогнозировали в 2010-2015 годах, но эта льдина всё еще на месте.

Фрикер отметила, что к глобальному потеплению появление айсберга отношения не имеет, и что два года назад от Антарктиды откололся айсберг, втрое больше D28, уточняет телеканал «Звезда». Вместе с тем, за айсбергом будут наблюдать, поскольку он представляет потенциальную угрозу для океанских судов.

Эймери — третий по величине ледяной шлейф в Антарктике. Его площадь составляет около 40 тыс. кв. км. Он расположен между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке Антарктиды, уточняет «Федеральное агентство новостей». В прошлый раз по-настоящему крупный айсберг весом около 9 тыс. кв. км откалывался от Эймери около 50 лет назад, в начале 1960-х годов.

21 августа сообщалось, что ученые создадут систему управления айсбергами в Баренцевом море.