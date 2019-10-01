Прямой эфир

В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Вес айсберга составляет порядка 315 млрд т, толщина — 210 м, площадь — 1,6 тыс. кв. км. Пространство айсберга D28 немногим меньше шотландского острова Скай.

Ледовое шоу: опубликованы снимки гигантских айсбергов в Антарктике
На фотографиях можно увидеть захватывающие дух полярные пейзажи

Специалисты ожидали подобного явления, но не смогли верно рассчитать место. По словам профессора Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скрипписа (США), произошедшее является захватывающим событием, сообщает телеканал «360». Изначально предполагалось, что айсберг отколется недалеко от части шельфа, который называется «Шатающийся зуб» — его «сход» прогнозировали в 2010-2015 годах, но эта льдина всё еще на месте.

Фрикер отметила, что к глобальному потеплению появление айсберга отношения не имеет, и что два года назад от Антарктиды откололся айсберг, втрое больше D28, уточняет телеканал «Звезда». Вместе с тем, за айсбергом будут наблюдать, поскольку он представляет потенциальную угрозу для океанских судов.

Эймери — третий по величине ледяной шлейф в Антарктике. Его площадь составляет около 40 тыс. кв. км. Он расположен между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке Антарктиды, уточняет «Федеральное агентство новостей». В прошлый раз по-настоящему крупный айсберг весом около 9 тыс. кв. км откалывался от Эймери около 50 лет назад, в начале 1960-х годов.

21 августа сообщалось, что ученые создадут систему управления айсбергами в Баренцевом море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA опубликовало фото айсберга идеальной формы
Отколовшийся от Гренландии шестикилометровый айсберг попал на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019