Подняли парус: «Крузенштерн» и «Седов» отправляются к Антарктиде

Три легендарных парусника «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» предпримут экспедицию «Паруса мира», посвященную 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды. «Паллада» уже вышла из порта Владивосток в ноябре, а 7 декабря парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправляются в кругосветку из Калининграда. Экспедиция пройдет через 25 стран и 40 портов. 600 курсантов и юнг преодолеют более 100 тыс. миль. У каждого барка свой маршрут, но встретятся они в феврале у островов Южной Георгии, недалеко от Антарктиды. «Известиям» стали известны детали путешествия.

Два века назад почти тем же курсом шли русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 28 января 1820 года на шлюпах «Восток» и «Мирный» они добрались до Новой Земли и нанесли на карту мира континент Антарктида, завершив тем самым эпоху великих географических открытий. С тем же несгибаемым мужеством русские солдаты освободили мир от фашизма, дойдя до Берлина и водрузив 9 мая 1945 года знамя Победы над Рейхстагом. К 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы парусный флот Росрыболовства и приурочил экспедицию.

Часть маршрута пройдет по пути Лазарева и Беллинсгаузена. Парусники максимально приблизятся к Антарктиде. Самая южная точка экспедиции будет находиться в 300 милях от островов Южной Георгии.

— Если у кого-то складывается впечатление, что три русских парусника подплывут к Антарктиде и будут фотографироваться на фоне айсбергов, то это не так, — поделился с «Известиями» капитан-наставник учебных парусников Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн», начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) Михаил Новиков. — Есть определенные правила, по которым происходит судоходство. К тому же, в этих широтах действует Полярный кодекс. И чтобы не подпадать под его действие, суда к айсбергам не пойдут. Это не наша концепция. Мы хотим прежде всего рассказать историю наших достижений и побед.

Росрыболовство пригласило все парусные суда, которые будут в первых числах февраля недалеко от места встречи, присоединиться к российским парусникам.

— В самой южной точке маршрута нас встретят яхтсмены и им мы передадим символ нашей экспедиции, который они позже доставят на станцию Беллинсгаузен в Антарктиде, — рассказал о планах замминистра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков. — Многие мореплаватели-любители откликнулись на призыв, надеемся на дружественную атмосферу.

Для празднования 200-летия открытия Антарктиды команде сшита форма тех времен. А также подготовлена культурная программа для всех желающих посетить парусники в портах. На бортах будет работать выставка, рассказывающая о географическом открытии. А для экспозиции, посвященной 75-летию Великой Победы, Росархив предоставил фотодокументы и кинохронику.

Перед дальним походом суда прошли ремонт и переоборудование. Они готовы выдержать самый сильный шторм.

— Корпус, рангоут (мачты, реи) выполнены из стали толщиной 10–12 мм, — пояснил капитан-наставник Михаил Новиков. — Несмотря на то, что «Крузенштерну» и «Седову» почти 100 лет, суда построены, чтобы побеждать и укрощать морскую стихию в любых условиях. Можно сказать, что они находятся в лучшей своей форме.

Илья Шестаков добавил, что Минобороны пообещало оказывать поддержку экспедиции в водах, где возможно нападение пиратов. Там парусники будут сопровождать наши военные суда.

Каждое судно закончит свой маршрут в разное время, но в целом для парусников проложен интересный путь. Так «Паллада» побывает на Самоа, Таити, в Маврикии, Чили, ЮАР, Сингапуре, Японии. У «Седова» на пути следования будет Испания, Уругвай, Индия, Вьетнам, Китай, Мексика. «Крузенштерн» зайдет в порты Бразилии, Уругвая, Аргентины, Марокко, Израиля, Турции, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов. Завершится экспедиция 12 декабря 2020 года в Калининграде.