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Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии. В частности, речь идет об инциденте с «перехватом» США российской колонны в Манбидже, говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в субботу, 25 января.

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«Считаем, что искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки», — цитирует сообщение ТАСС.

Случай в Манбидже произошел около 14 месяцев назад. В тот момент город находится под тройным контролем (США, отряды курдов и сирийские правительственные войска). В тот период всем сторонам приходилось согласовывать действия для избежания конфликтов, отметили в ведомстве.

«Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии».

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что между российскими и американскими военными в Сирии сложились «абсолютно нормальные и профессиональные отношения».

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