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Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С такими национальными героями, как Степан Бандера, Украина рискует стать изгоем, заявил 25 января российский сенатор Алексей Пушков.

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Так политик прокомментировал опубликованный накануне доклад ЦРУ под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

Пушков указал, что Киев героизирует и ставит памятники агенту Гитлера, при этом МИД Украины настаивает на том, что каждая страна «имеет право на своих героев».

«Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», — написал Пушков в Twitter.

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне. В них рассказывалось о военных преступлениях националиста, лидера Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры.

В документах, в частности, говорится, что «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Бандера (кличка Консул 2)» провозгласил во Львове «государство Западная Украина». По данным американской разведки, только за несколько недель существования этого «государства» были уничтожены 5 тыс. украинцев и 15 тыс. евреев и поляков.

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, в том числе Степана Бандеры.

1 января в Киеве и других украинских городах прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины со дня его рождения.

Россия неоднократно обращала внимание мировой общественности на героизацию нацистов на Украине.

7 ноября ООН поддержала российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ содержал рекомендации странам по принятию мер для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений.

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