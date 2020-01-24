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Захарова оценила рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рассекреченные документы ЦРУ о том, что украинский нацист Степан Бандера являлся агентом основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Своими мнением об этих сведениях она поделилась на странице в Facebook в пятницу, 24 января.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала Захарова.

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Доклад, о котором идет речь, называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Он был опубликован 23 января. Там описываются преступления на оккупированной фашистами территории.

В частности, в нем говорится о многочисленных похищениях и убийствах украинцев, поляков и евреев в годы Второй мировой войны. Отмечается, что только за пять недель провозглашенного «государства» Бандеры были убиты минимум 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

Степан Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России), созданную как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

6 января мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив предложил установить памятник Бандере на границе с Россией.

1 января в Киеве и ряде других украинских городов прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения националиста.

Россия, Польша и ряд других стран не раз осуждали героизацию нацистов на Украине.

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